L’entroterra cresce: "Ma servono aiuti"

La Valconca alza la voce e chiede alla costa di essere tenuta maggiormente in considerazione, il futuro del turismo riminese passa anche per l’entroterra. I tanti eventi organizzati e promossi durante l’estate stanno dimostrando oramai che l’entroterra piace ed il turismo è in crescita, ma tante sono le problematiche da risolvere. Ora scende in campo la Pro Loco di Mondaino, protagonista da anni con il Palio del Daino: "Non esiste, in Italia, una legge strutturale e organica che riguarda i Borghi – dice Fabrizio Ciotti, presidente Pro Loco Mondaino (in foto) – occorre credere in tutta in una serie di norme affinché i borghi possano "camminare con le proprie gambe". Intendiamo fiscalità di vantaggio per chi investe nei centri storici, finanziamenti agevolati per chi apre attività, finanziamenti per acquisto e ristrutturazione degli immobili da parte dei giovani che vogliono far rinascere interi paesi, finanziamenti agevolati per la promozione del territorio, che poi è promozione per tutto il riminese ed inoltre intendiamo burocrazia alleggerita e snellita per chi investe e per chi abiterà".

C’è un intero territorio che chiede strada, visibilità, sostegno: "Un borgo vivo contagia la propria periferia in un contesto che diventa così virtuoso – prosegue Ciotti – e vorrei ricordare come i privati investono e tante sono le associazioni di volontariato del nostro territorio. Ma le colpe della politica sono evidenti e gravi. C’è troppa diversità di trattamento. Il turismo sulla costa è diverso dal turismo dell’entroterra ed è in quest’ottica che occorre ragionare".

lu.pi.