Letture dal mondo dei cani

La Bauteca arriva al Centro Culturale Polivalente di Cattolica. Ma cosa è? Uno spazio dove leggere storie dal mondo canino. Ma non solo perchè ci sarà anche Kira, un bellissimo esemplare di labrador color cioccolato. L’appuntamento è per domani nel giardino esterno della biblioteca grazie all’associazione animali Aps. Tante le storie da leggere assieme per conoscere il comportamento dei nostri amici a quattro zampe e migliorare la qualità dell’interazione bambino - animale. "Gli animali domestici possono svolgere un importante ruolo di mediatore", spiega l’assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini. Al termine dell’incontro, ad ogni piccolo lettore, sarà consegnato l’attestato speciale di amico di cane.

Due le fasce orarie: alle 16.30 letture per gli 0-3 anni, alle ore 17.30 letture per i 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 0541 - 966612.