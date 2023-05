L’incubo della sosta Parcheggi interrati in cantiere dopo l’estate

Il parcheggio attuale in piazza Marvelli rimarrà nel corso dell’estate. Ma non appena la stagione sarà finita partiranno i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato nella zona della piazza. L’opera si chiamerà Tripoli ed avrà 320 posti per accogliere le auto in arrivo nella zona mare. Dopo l’aggiudicazione della gara, sono in corso le ultime verifiche sui requisiti dello studio di progettazione che dovrà redigere il progetto esecutivo.

La giunta ritiene l’opera strategica per la zona mare. I problemi dovuti alla scarsità di posti auto nella zona dopo la realizzazione del Parco del mare che ha eliminato le strisce blu che si trovavano in precedenza sul lungomare, troveranno una risposta nel Tripoli in attesa che il Comune proceda anche con l’altro grande parcheggio interrato, ovvero quello previsto al di sotto di piazzale Fellini. Tornando piazza Marvelli, i lavori partiranno in ottobre per finire entro l’estate 2025. Ciò significa che nel 2024 l’area sarà un cantiere e non saranno disponibili le aree di sosta oggi presenti per auto e moto. Il costo dei lavori sarà di 12,6 milioni di euro. Una volta realizzata la parte interrata si arriverà alla superficie che verrà pensata per integrarsi con il Parco del mare già completato. Verrà realizzato un nuovo arredo urbano su tutta la piazza. Cambierà anche la viabilità nell’area. L’accesso al parcheggio sarà garantito da rampe laterali con il traffico regolato da una nuova rotatoria, che verrà realizzata all’incrocio tra via Tripoli e i viali delle Regine.

"Si tratta di un’infrastruttura - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - pensata per la sosta, che rappresenta un tassello centrale della pianificazione per l’accessibilità al Parco del Mare sud. Una riqualificazione che oltre a permettere l’integrazione dell’opera con le linee architettoniche e paesaggistiche del Parco del Mare, permetterà di ottimizzarne la funzionalità attraverso la realizzazione di uno spazio dedicato alla sosta delle moto e garantendo continuità ai percorsi pedonali e ciclabili".