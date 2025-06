Litiga con la moglie e morde un poliziotto: arrestato a Rimini

Rimini, 28 giugno 2025 – Un uomo ha morso uno dei poliziotti che erano intervenuti, nella sua abitazione in via Pascoli a Rimini, per sedare la lite in corso con la moglie. Per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato fermato con l'utilizzo di spray urticante.

Cos’è successo

Vista la lite in corso nell’abitazione, i vicini di casa hanno fatto una segnalazione. Così la polizia si è subito mobilitata ed è accorsa in difesa della donna. È stata trovata visibilmente scossa. Il marito, invece, era alterato dall’abuso di alcol. Per questo motivo ha cercato di colpire i militari e ha morso uno di loro a una coscia.

Dunque, l'agente ferito si è visto costretto a fare uso dello spray urticante in dotazione per immobilizzare l’uomo, che poi ha continuato a mantenere un comportamento violento, all'interno della auto della polizia.

Il risultato è stato anche il danneggiamento del vetro interno della volante. Una volta convalidato l'arresto con rito direttissimo, il violento è stato condotto in carcere.