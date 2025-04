Lo Space si rimette in pista con Carl Cox

Saranno Carl Cox e Black Coffee i dj che il primo giugno apriranno le danze allo Space di Riccione. Due disc jockey di eccellenza, scelti per la data zero della stagione del locale sulle colline riccionesi, nomi internazionali che hanno solcato le consolle dei migliori club del mondo e a giugno suoneranno proprio nella Perla verde.

Riccione come Ibiza: Carl Cox e Black Coffee sono due presenze fisse dell’isola, pronti a suonare in un altro club internazionale, nato proprio in Spagna e arrivato in Riviera l’anno scorso con lo stesso format. Un inizio al top per il locale, che preannuncia un’altra estate all’insegna del divertimento e della buona musica, proprio come l’anno scorso, quando allo Space sono passati personaggi del calibro di David Guetta, Martin Garrix, Boris Brejcha e tanti altri. Con loro anche lo stesso Carl Cox che nel 2024 aveva inaugurato la stagione e la storia del nuovo locale con un ritorno il giorno della vigilia di Ferragosto.

Novità assoluta invece quella di Black Coffee, dj e produttore sudafricano classe 1976. Una carriera nata nel 1994 e fatta di sei album pubblicati, un Grammy al miglior album dance/elettronico nel 2022 e tanti altri riconoscimenti sparsi nei trent’anni di carriera. Il suo cavallo di battaglia è la musica house e anche allo Space darà un assaggio ai suoi fan delle migliori hit.

Carl Cox è invece un volto familiare per lo Space, nato nel Regno Unito, è stato eletto per due anni consecutivi dalla rivista Dj Magazine miglior dj mondiale. Sulla cresta dell’onda dal 1986, si destreggia tra le consolle dei club di tutto il mondo, dall’America all’Europa. La sua specialità è la techno, ma non tralascia mai esperimenti e sonorità che stupiscono il suo pubblico.

Saranno dunque loro i volti che traghetteranno i fan dello Space verso un’altra stagione di grande musica, pronta ad annunciare presto nuovi nomi che infuocheranno la consolle fino alla fine dell’estate. Biglietti disponibili da oggi (dalle 12) su Ticketnation.

