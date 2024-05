L’omaggio degli studenti a Falcone e Borsellino

Il Sap (Sindacato autonomo di polizia) e i ragazzi dell’istituto ’Tonino Guerra’ di Novafeltria insieme, per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio e il sacrificio di donne e uomini che hanno dato la loro vita per la collettività. Ad aprire il memorial day, organizzato in collaborazione col Comune, è stata la staffetta ciclistica partita dalla chiesa Collegiata di Santarcangelo. L’iniziativa poi è proseguita nella scuola. Alla presenza del questore di Rimini Olimpia Abbate e della vicesindaca di Novafeltria Elena Vannoni, gli studenti hanno srotolato la gigantografia raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli altri caduti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio.