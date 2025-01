L’umidità minacciava i libri della biblioteca. Migliorato il microclima

Aria nuova nella biblioteca di Riccione per salvare il patrimonio librario. Sono terminati nel mese scorso i lavori che avevano come obiettivo la messa in sicurezza del patrimonio librario e il miglioramento del microclima interno alla biblioteca. Gli interventi si erano resi necessari dopo i danni provocati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la città nel maggio del 2023, quando parte della Romagna finì sott’acqua. I danni alla struttura erano stati tali da mettere in pericolo quanto custodito nel piano interrato del Centro della Pesa, dove si trovano il magazzino librario e l’archivio comunale. Grazie al bando regionale è stato possibile ottenere un contributo di 32.100 euro, per un progetto dal costo complessivo di 82.486 euro. La parte restante è stata finanziata dal Comune. Gli interventi hanno incluso la sostituzione del gruppo frigo con un sistema più efficiente, capace di migliorare sensibilmente il microclima della struttura. Una miglioria che assicura condizioni ottimali per la conservazione del patrimonio culturale custodito, grazie a un controllo adeguato dell’umidità.