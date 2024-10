"Lupi a un chilometro dal centro. Uno di loro ha ucciso il nostro cane"

"La presenza dei lupi a Santarcangelo sta diventando un problema molto serio. Un lupo ha ucciso il nostro cane mentre eravamo a caccia nella zona dietro l’azienda agricola della Collina dei poeti". L’aggressione è avvenuta pochi giorni fa, mercoledì 8 ottobre, e Sandra Muccioli e Oliviero Magalotti hanno subito denunciato l’episodio a tutti gli organi competenti. "È stato straziante – racconta Sandra – Io e mio marito eravamo andati a caccia nella zona di Spinalberto. Abbiamo liberato il cane, per il recupero di una preda. Lui è andato verso il lago, lo abbiamo seguito e all’improvviso abbiamo sentito un guaito". Poco dopo hanno visto con i loro occhi che cos’era accaduto: un lupo si era avventato contro il loro cane, un setter, uccidendolo. Il cadavere del cane è stato recuperato "e abbiamo presentato denuncia ai carabinieri forestali e, tramite il veterinario, all’Ausl".

Il fatto "è accaduto intorno alle 9 del mattino. Non è stata la prima volta che abbiamo visto lupi in quella zona. Ne abbiamo contati almeno tre. Si vedono spesso, anche in pieno giorno". La situazione "è preoccupante, perché tante persone vanno a passeggio in quella zona insieme ai loro cani, e li liberano. Vogliamo raccontare quello che è successo perché tutti sappiamo come comportarsi e abbiano la massima attenzione. Stiamo parlando di una zona che si trova, in linea d’aria, a un chilometro dal centro di Santarcangelo. E i lupi si spingono fino al parco dei Cappuccini. Vanno adottate soluzioni da parte delle autorità". Proprio qualche settimana fa il Comune, dopo la serie di attacchi dei lupi a Canonica e in altre frazioni, aveva organizzato degli incontri coi residenti, facendo intervenire alcuni esperti per spiegare cosa fare sia per proteggere i propri animali sia come comportarsi in caso di incontri ravvicinati con i lupi.