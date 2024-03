Lutto sul Titano. È morto Giacomini

"Anche questa volta sei riuscito a lasciarci stupiti da questa tua mossa, come quando prendevi il tuo mezzo e volavi via, verso mete sempre più lontane". L’Aeroclub San Marino dà così l’ultimo saluto a Maurizio Giacomini, scomparso all’età di 73 anni. Imprenditore, tra i fondatori dell’Osla. Ma anche primo ambasciatore di San Marino in Russia e sportivo di spicco. Karate e volo le sue passioni. Dal 1992 al 1993 ha ricoperto il ruolo di console generale di San Marino a Mosca per poi diventare primo ambasciatore del Titano in Russia per ben 21 anni, dal 1994 al 2015. Dicevamo poi della passione di Giacomini per lo sport. Cintura nera IV dan, nel 1976 l’Accademia italiana lo ha nominato maestro di karate. Sventolando la bandiera del Titano ha conquistato il sesto posto ai campionati del Mediterraneo, proprio quell’anno. Ed è stato uno dei fondatori della Federazione sammarinese karate di cui è stato anche presidente a inizio anni ‘80. "Ciao Maurizio, ci mancherai – scrivono dalla Federazione sammarinese arti marziali – Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del Maesto, uno dei pionieri del karate sammarinese".