Made in Italy, giornata mondiale: "Contrastiamo la contraffazione"

Anche Confcommercio della provincia di Rimini ha celebrato ieri la Giornata mondiale del Made in Italy, istituita nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. "L’obiettivo del legislatore – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino (foto) – è stato quello di promuovere l’eccellenza italiana che non solo rappresenta uno stile di vita, ma anche un modello di commercio e di produzione dall’enorme valore culturale ed economico. Una valorizzazione necessaria, che passa innanzitutto dalla consapevolezza di cosa si acquista e del valore che assume sul piano economico e sociale. Con l’obiettivo di contribuire a contrastare il fenomeno della contraffazione che è una vera e propria piaga per tutti i prodotti legati al made in Italy, in occasione di questa giornata abbiamo inviato materiale informativo rivolto al mondo delle imprese che ha come doppio scopo la promozione del prodotto italiano e il contrasto al fenomeno della contraffazione attraverso scelte coerenti. Crediamo che per commerciare, acquistare, indossare, mangiare, bere, consumare prodotti italiani, prima di tutto se ne debba riconoscere l’originalità e poi serva evitare di cadere in tentazione verso un acquisto non consapevole, magari attirati da prezzi al ribasso fuori mercato, che implicano però gravi costi per i consumatori finali, ma anche per lo Stato e per le imprese sane. Giornate e iniziative come questa servono a capire quanto sia importante acquistare originale su tutti i canali di vendita, quello fisico ma anche quello virtuale. Per tenere alta la guardia sul fenomeno, per tutti i nostri associati abbiamo messo a disposizione questo materiale, così come avevamo puntato sulla conoscenza del prodotto originale nell’appuntamento aperto alla

cittadinanza del dicembre scorso".