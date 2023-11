Magica Gilly stringe la mano a Vale Rossi

Giovedì scorso l’illusionista Magica Gilly ha incontrato Valentino Rossi di cui è grande fan. Durate questo incontro avvenuto a Tavullia, Magica Gilly ha donato a Valentino Rossi il suo libro ‘50 giochi di magia per veri illusionisti’ e ha dimostrato il suo profondo apprezzamento per il campione. "Alla luce di questa straordinaria unione tra due mondi – sottolineano gli organizzatori del Festival della magia del Titano – non possiamo fare a meno di chiederci se vedremo Valentino Rossi fare magie d’ora in poi, grazie al suo nuovo libro.