"Manca la volontà politica di trovare una soluzione"

Botta e risposta ieri tra il Comune e Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), la società proprietaria dell’ex Questura. I vertici della società erano stati invitati dalla minoranza a intervenire giovedì in consiglio di giovedì, ma la presidente ha negato la loro partecipazione. "E invece la nostra presenza – attacca il giorno dopo Marco Da Dalto, coordinatore di Rimini life (il piano presentato da Asi per riqualificare l’ex Questura) – sarebbe stata utile per esporre direttamente il progetto". Detto questo, "condividiamo il desiderio del sindaco di portare avanti il dialogo in modo sereno e propositivo. Per farlo è necessario occorre essere chiari e precisi. Parlare di 6mila metri quadrati di commerciale in quell’area non corrisponde alla realtà. L’area del supermercato contestato è 1.500 metri, il resto sono aree di servizio a supporto della vendita". E ancora: "Più che sindacare sul modello di business, sarebbe stato interessante valutare i servizi offerti al quartiere e i benefici economici per i cittadini con il nuovo supermercato. Non dimentichiamoci che Rimini è la città più cara d’Italia". Capitolo traffico: "Il nostro progetto contiene studi puntuali e dettagliati sui flussi". E sul degrado "la nostra posizione è che vada eliminato, e che pensare di costruire edilizia sociale lì davanti sia un errore...". Poi un’altra stoccata al sindaco: "Non vogliamo imporre nulla, rivendichiamo un percorso e proponiamo soluzioni, tutelando i nostri diritti. Abbiamo chiesto al Comune quali altre funzioni utili immagina: attendiamo ancora risposte. Tifiamo anche noi per la riqualificazione ma servono condizioni che la rendano sostenibile. È su queste basi che siamo pronti a riprendere il dialogo".

Un dialogo che auspica pure la minoranza. Tanti, giovedì, gli interventi in aula. Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia ha fatto le pulci al Comune sulla vicenda della ex Questura. Per Nicola Marcello (FdI) "è vero che il traffico di via Bassi non sopporterebbe un nuovo hub commerciale. Bisogna ragionare di quell’area e della zona stadio insieme". Se Gloria Lisi immagina lì "nuove aree verdi e spazi per i giovani", dalla Lega Luca De Sio e Loreno Marchei accusano il Comune di "mancanza della volontà politica di risolvere il problema".