Mancano i soldi per il restyling. Il Comune ‘chiama’ gli imprenditori

Nelle casse del Comune non ci sono le risorse economiche per rimettere a nuovo l’impianto sportivo di via dell’Artigianato, a fianco del centro Jimmy Monaco. Così la giunta lancia un appello ai privati. Chi vuole investire rimettendo a nuovo l’impianto se lo porta a casa per i prossimi quindici anni. È questo il sunto dell’evidenza pubblica presentata dal municipio riccionese per cercare imprenditori o società che vogliano rilanciare l’impianto. L’area è ampia 4.800 metri quadrati, dove si trovano due campi da calcio per il gioco a 8. Stando alla relazione degli uffici pubblici, attualmente i due campi "sono al limite della praticabilità per la presenza di avvallamenti... gli spogliatoi necessitano di interventi di ripristino delle finiture. L’impiantistica è datata e necessita di interventi di efficientamento energetico". Servono investimenti per centinaia di migliaia di euro, e in municipio ritengono che un affidamento di 15 anni consenta di ammortizzare la cifra e far fronte a tutte le spese del caso. Ora si attendono le offerte con un imprenditore o una società intenzionati a rinnovare l’intera area con nuovi campi da far omologare dalla Federazione, nuovi spogliatoi, impianti energetici e nuova illuminazione a led. Interventi che andranno fatti entro un anno dalla firma del contratto. L’amministrazione, oltre a un impianto sportivo nuovo, chiede un canone annuale di mille euro.

a. ol.