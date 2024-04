Maratona di comicità: ritorna Locomix

Una vera e propria maratona della comicità. Sabato 4 maggio sarà il Teatro Concordia di Borgo Maggiore (sipario alle 21.15) a ospitare la serata finale del concorso per comici emergenti Locomix, giunto alla 17esima edizione. Come anticipato dal sottotitolo A.I.? Ah dì!, la serata, presentata da Ettore Mularoni, Mauro Granaroli, Marina Tamagnini e con la straordinaria partecipazione di Gianni Bardi, avrà come cornice il tema dell’intelligenza artificiale. "Locomix è stato per tanto tempo il

riferimento italiano per i comici emergenti – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – e ha lanciato talenti che oggi vediamo su grandi palcoscenici. Il lavoro di Ettore Mularoni e degli organizzatori di Locomix ha promosso il nostro Paese attraverso un settore bellissimo del mondo dello spettacolo che è quello della comicità. Alla luce di questo il ritorno di Locomix non può che essere un’iniziativa piacevole e alla quale forniamo orgogliosamente il nostro appoggio". Questo l’ordine in cui si esibiranno i sei comici finalisti votati dal pubblico e dalla giuria durante le selezioni al Teatro Pazzini di Verucchio: 1° Andrea Graziani da Forlì, 2° Dario D’Angiolillo da Latina, 3° Zagor Borghesi da Marina di Ravenna, 4° Virgigno con la gn da Cesena, 5° Max Sonsogno da Gambolò e 6° I Bromance da San Marino. Tre saranno i premi assegnati: quello decretato dal pubblico, quello tecnico della giuria e quello assoluto designato dalla combinazione dei voti degli spettatori e dei giurati. Prima dello spettacolo verrà data lettura del racconto vincitore del concorso ’Scritti da ridere’. Durante la serata si svolgerà una lotteria di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto all’associazione San Marino for the Children. Guest star della finale i rinomati comici Marco Lillo di Biase, vincitore dell’edizione 2016 di Locomix e Alessandro Ciacci, noto per il suo umorismo colto e graffiante. Biglietti al link: https://www.liveticket.it/locomix.