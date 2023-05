Marziani racconta gli anni di piombo

Continua gli appuntamenti di Un libro per the, la rassegna di incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no alla piaga del gioco d’azzardo.

Venerdì al Teatro bistrot di piazza Cavour sarà protagonista lo scrittore riminese Michele Marziani col romanzo La trota ai tempi di Zorro (Bottega Errante Edizioni), che racconta gli anni di piombo attraverso gli occhi di un bambino. A dialogare con lo scrittore sarà Paolo Vachino. L’incontro inizierà alle 18 (ingresso libero), info: 338.7861971.