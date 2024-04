Matrioska torna e fa centro: in migliaia al vivaio Pesaresi

In migliaia per vivere un’esperienza diversa, immersi nel verde del vivaio Pesaresi a Corpolò tra le creazioni degli artigiani di Matrioska. La due giorni nel fine settimana scorsa non ha tradito le attese, nonostante un meteo tutt’altro che felice visto il periodo. La decisione insolita di spingersi fuori dal centro e dalla zona mare dopo due anni di stop, si è rilevata vincente. C’era tanto voglia di Matrioska e questo è testimoniato anche dal numero di richieste di partecipazione e collaborazione all’evento da parte di designer e di creativi da tutta Italia, oltre che dalla risposta del pubblico. Una due giorni vissuta tra oltre cinquanta artigiani, mostre, food truck e produttori agricoli, presentazioni di libri, deejayset, laboratori dedicati ai bambini, spazi per il sociale. Tanti hanno ballato nella serra trasformata in una sorta di discoteca, gustato il brunch, partecipato ai laboratori, ascoltato storie fra piante, pecore e rane, scoprendo un luogo che è molto più di un vivaio... "Una location perfetta – dicono gli organizzatori – per ospitare un’iniziativa come Matrioska, tra le serre e le strutture che hanno accolto genio e creatività. Un ambiente ideale per trascorrere giornate insolite e stimolanti".