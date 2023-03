Maxi tamponamento in A14: muore una donna

Una vittima (una donna di 83 anni residente ad Ancona), sei feriti e sei mezzi coinvolti. Questo il bilancio dello spaventoso incidente che ieri attorno alle 13.30 ha trasformato in un inferno di lamiere il tratto riccionese dell’autostrada A14, paralizzando il traffico per un paio di ore. Tutti i veicoli viaggiavano lungo la carreggiata sud in direzione di Pesaro.

La dinamica è ancora sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia autostradale della sezione di Forlì, a cui sono stati affidati i rilievi. A un certo punto, per cause che sono ancora in corso di accertamento e al vaglio della Polstrada, poco prima dell’imboccatura della galleria di Scacciano, si sarebbe verificato un tamponeamento a catena. Le macchine sono finite le une contro le altre, innescando una maxi-carambola e andando ad occupare tutte e tre le corsie.

Una scena da brividi si è parata davanti agli occhi degli automobilisti che si trovavano alle spalle delle vetture coinvolte.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitate a sirene spiegate ben quattro ambulanze, insieme all’eliambulanza, atterrata in un campo nel territorio di Misano Adriatico.

A destare preoccupazione, fin dai primi attimi, sono state le condizioni di una donna anconetana di 83 anni. L’anziana è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasportata con il codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a salvarla, ma l’83enne si è spenta una volta giunta al nosocomio di Cesena a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati nello schianto. Insieme a lei, al ‘Bufalini’, sono arrivati anche un uomo di 32 anni, quasi subito dimesso, e una donna di 74 anni, che fino al tardo pomeriggio di ieri era ancora ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza. Meno gravi le condizioni degli altri quattro feriti, portati invece agli ospedali di Rimini e Riccione.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico.

Alle spalle della galleria di Scacciano si è formata una lunga coda di quasi chilometri, che si è estesa oltre il casello di Riccione verso il casello di Rimini sud. Bloccata in via temporanea anche la circolazione nella carreggiata nord, in direzione di Bologna, per consentire agli operatori dell’eliambulanza di intervenire.