Meeting music contest: i talenti in gara saranno giudicati da Godano e Casadilego

Sta per tornare il Meeting music contest, il concorso canoro dedicato ad artisti e band emergenti tra i 14 e i 40 anni, arrivato alla sua quinta edizione. Promosso dal Meeting per l’amicizia fra i popoli e dal Mei di Faenza, la più importante piattaforma di scouting sulla scena musicale indipendente italiana, è un appuntamento capace di valorizzare i nuovi talenti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per un posto nella finale del 26 agosto sul palco Piscine della Fiera di Rimini, all’interno della 46 esima edizione del Meeting.

Il contest offrirà ai vincitori un pacchetto di premi che prevede un’esibizione al Mei 2025, la registrazione di un singolo, la distribuzione digitale e un ufficio stampa dedicato alla promozione sui social. Sarà una giuria d’onore quella scelta per giudicare i talenti, composta da Cristiano Godano, storico frontman del gruppo rock Marlene Kuntz, ed Elisa Coclite in arte Casadilego, vincitrice della 14esima edizione di XFactor. Insieme a loro anche esperti del settore musicale e i coordinatori del Giordano Sangiorgi, fondatore del Mei e Otello Cenci, responsabile spettacoli del Meeting.

I concorrenti se la vedranno con il tema ispirato dal titolo del Meeting ’25, ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’, confrontandosi con la sfida di costruire qualcosa di nuovo e duraturo. Il Meeting music contest 2025 è stato presentato ieri in anteprima, con la presenza speciale di Luca Fol e Samuela, i vincitori della scorsa edizione, che hanno dato un assaggio dei brani vincitori.

"Questo è un appuntamento fondamentale per i nuovi talenti italiani che desiderano misurarsi con un ampio pubblico – dice Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei –. Luca Fol e Samuela stanno lavorando a nuovi progetti affiancati proprio dai professionisti del Meeting music contest, mentre La Noce, vincitrice della penultima edizione, è attualmente in tour in Italia con il suo nuovo spettacolo".