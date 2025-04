Memoria ed eventi nel lungo weekend. Oggi le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Nel parco di Villa Mussolini ci sarà ‘Wanderlust’

Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, oggi il Comune di Riccione, in collaborazione con l’Anpi, promuove un corteo commemorativo che, partendo alle 10 dalla residenza municipale, fa tappa al monumento ai Caduti e alla statua Salvo D’Acquisto per la deposizione delle corone. Accompagnato dal Corpo Bandistico di Mondaino, il corteo attraverserà piazza Matteotti per giungere davanti alla Biblioteca comunale per un momento di riflessione e letture civili. L’iniziativa vede la partecipazione delle scuole. Proprio per trasmettere la memoria degli orribili giorni prende corpo il progetto di "poster art" dedicato alla Resistenza con immagini e documenti storici, che fissati sui muri di luoghi storici trasformano il Paese in una "mappa della memoria collettiva".

Sempre oggi entra nel vivo la festa del Beato Alessio, all’insegna di Don Oreste Benzi, del quale ricorre il centenario della nascita. Al fondatore dell’associazione Giovanni XXIII è dedicata una mostra biografica, che sabato e domenica resta aperta al pubblico nella chiesa di San Martino in viale Diaz. Oggi alle 15 il calendario prosegue con la camminata della Podistica Riccionese e con la musica di Dante Boomerang fino alle 23. Tra i numerosi appuntamenti la benedizione dei veicoli, dopo la messa di domenica e l’esposizione di auto d’epoca e di Harley Davidson. Per l’occasione con tappa nei negozi torna lo storico Cruciverbone. Alle 18 messa solenne con le autorità civili e militari. In contemporanea spazio a Io tu e … le rosole, che da oggi si protrarrà fino a domenica. In piazza Unità torna il Luna Park.

Da oggi a domenica il parco di Villa Mussolini ospiterà ‘Wanderlust officina creativa’, il mercatino con artigianato di qualità, oggetti handmade selezionati, laboratori, spettacoli itineranti, area food & beverage. Wanderlust è aperto dalle 10 alle 20.

