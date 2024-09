"Meno soldi e più costi: è stata dura"

Organizzatori e amministratori comunali sono concordi: l’edizione 2024 di Riccione on stage è stata un successo con ospiti di qualità e piazze sold out, così lo sport con oltre 14mila presenze. Unica nota stonata i soldi. Lo dice Linus, direttore artistico di Radio Deejay: i costi degli artisti crescono e i fondi diminuiscono. A fronte dei 408.090 euro dell’ultimo contratto effettuato dalla precedente amministrazione, quest’anno il finanziamento comunale si è ridotto a 330mila euro (333.960 nel 2023). Oltretutto per via del bando e vari passaggi burocratici l’ok all’evento è stato dato tardi, sostiene Linus.

E’ stato un successo.

"Nonostante alcune incomprensioni invernali con il Comune, che ci hanno indotto a partire molto tardi, abbiamo fatto una delle più belle edizione. Siamo molto soddisfatti. E’ andata benissimo".

Che difficoltà ha creato il bando?

"E’ successo per una serie di incomprensioni, probabilmente anche di riorganizzazione interna del Comune che era stato commissariato, per cui gli amministratori sono tornati al loro posto tardi. Noi abbiamo avuto il via libera in ritardo".

Dal palco ha fatto intendere che la coperta comunale è corta.

"Vale per tutto il Paese: i costi di queste iniziative continuano ad aumentare, mentre i soldi a disposizione diminuiscono. Ingaggiare i cantanti è sempre più costoso. E’ difficile farli venire solo per il piacere di partecipare. Quindi abbiamo fatto fatica, oltretutto, i ritardi ci hanno creato molti problemi, soprattutto con gli sponsor. Gli altri anni un po’ si riusciva, ma in maggio le aziende hanno già pianificato le sponsorizzazioni, per cui ce n’erano pochissime. Abbiamo dovuto fare i conti con quelli che c’erano".

Pronto a organizzare l’edizione 2025?

"Speriamo non accada altro. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, e come sempre l’abbiamo fatto bene. I rapporti sono tranquilli, ora ci godiamo la fine dell’estate. Andiamo avanti, perché Riccione è un posto simbolico, per noi importante. Ci sentiamo molto legati a questa città. Anche i nostri ascoltatori ci chiedono se riproponiamo il contest, anche quello della prossima estate. Vogliono certezza dell’intrattenimento e dello sport. Abbiamo davanti un anno intero, speriamo di pianificare tutto in maniera più serena"

Cosa si augura?

"Di rifare il contest con lo stesso successo, ma dal nostro punto di vista con un po’ più di tranquillità e tempo".

E soldi...

"La tranquillità arriva anche da lì".

Nives Concolino