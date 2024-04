Mezzo secolo ai fornelli. Premiata la Pari cucine: diventa l’87esima bottega storica in città

Rimini ha la sua 87esima bottega storica. Una famiglia che si allarga e della quale entra a far parte Pari cucine. Nasce nel 1973 quando i fratelli Pari, che già dal 1949 avevano intrapreso la loro avventura nel mondo delle cucine componibili, decidono di mettere l’esperienza maturata al servizio di un’impresa familiare. Dagli esordi tante cose sono cambiate, a partire dalla proprietà. Col tempo alla famiglia Pari si sono aggiunti altri soci. Oggi la Pari cucine, specializzata in progettazione degli ambienti, produzione, montaggio, rappresenta una delle realtà di cucine su misura e arredamenti più note nel Riminese. Elementi che hanno permesso all’azienda di diventare bottega storica avendo svolto da almeno 50 anni la stessa attività, nello stesso locale in via Crimea, mantenendo le originali caratteristiche.