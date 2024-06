Minaccia turista con un coltello per una sigaretta elettronica

Minaccia con un coltello un ventenne turista per farsi dare la sigaretta elettronica. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in piazzale Roma quando un giovane ha strappato a un turista la sigaretta elettronica e alla richiesta di restituirla ha tirato fuori un coltello puntandolo sulla vittima. Sulle tracce del rapinatore si sono subito messi i carabinieri trovandolo su una panchina grazie alla descrizione fornita dal turista. Si tratta di un diciottenne nordafricano che nel momento in cui è stato fermato dai carabinieri non aveva con sé alcun coltello. Per i militari dell’Arma è stato facile risalire a dove l’aveva buttato, in una siepe poco distante da dove era seduto. Il coltello, subito sequestrato, e il riconoscimento della vittima hanno portato all’arresto. Ma il giovane si è fatto notare anche in carcere dove è stato trasportato in seguito. Al momento di entrare ha rifilato una testata a un carabiniere beccandosi anche una denuncia per lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale.

Piazzale Roma torna così a essere una delle zone più calde dell’estate quando si parla di ordine pubblico e sicurezza. Ma negli ultimi giorni qualcosa sta cambiando. Il comando della municipale ha prima avviato l’iter ed ora aperto il presidio nel piazzale (nella foto). È qui che i vigili si daranno il cambio durante il corso della giornata e della sera per tenere sotto controllo la zona. Il presidio era stato inaugurato alcuni anni fa dalla polizia di Stato. Si trattava dell’operazione voluta dall’allora amministrazione comunale che aveva portato a insediare due ‘casette’, una in piazzale Roma per la polizia di Stato, mentre la seconda in piazzale Ceccarini per i carabinieri. L’Arma dei carabinieri non ha mai smesso di utilizzarla ed anche nel fine settimana appena trascorso è stato riattivato il servizio con tanto di presidio. In piazzale Roma, invece, la casetta è rimasta inutilizzata negli ultimi anni fino a quando in inverno la municipale ha deciso di prenderne possesso e farla diventare un proprio presidio fisso. Cambiato il logo sulla casetta sono arrivati anche i vigili. Con l’arrivo dei mesi centrali dell’estate cambieranno anche i turni per offrire a turisti e cittadini una presenza fissa nel piazzale. Nel frattempo, sempre nel weekend, i carabinieri hanno passato al setaccio la stazione.

Andrea Oliva