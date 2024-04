Misano si conferma comune ciclabile

Il Comune di Misano Adriatico si conferma comune ciclabile per il sesto anno consecutivo assicurandosi le 4 bike-smile. Il riconoscimento arrivato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e premia l’impegno nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Ieri sono state consegnate le prime bandiere gialle della settima edizione di ComuniCiclabili patrocinata da ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ecf-European Cyclists’ Federation, Anci-Associazione nazionale Comuni Italiani, Inu-Istituto nazionale di urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, Ali-Autonomie locali italiane, Città in bici, World cycling alliance e Wwf.