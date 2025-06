Nuova rotatoria tra via Fada e via Flaminia. Viabilità rivoluzionata: scattano i lavori

Partono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria permanente all’incrocio tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un nodo strategico per la viabilità cittadina. L’intervento, programmato dopo la chiusura delle scuole, porterà significative modifiche alla circolazione.

Il cantiere prevede due fasi principali. La prima, nelle serate di ieri e oggi, riguarda la chiusura serale e notturna del tratto di via Fada tra via Agnesi e via Flaminia, per consentire demolizioni e installazione della segnaletica provvisoria. Dal 11 al 19 giugno, si entrerà nella seconda fase con la chiusura totale, diurna e notturna, per l’ampliamento dei marciapiedi e la posa dei sottoservizi. La riapertura completa al traffico è prevista per il 20 giugno, in tempo per la Notte Rosa.

Successivamente, i lavori proseguiranno con restringimenti temporanei senza ulteriori chiusure, garantendo la viabilità in entrambe le direzioni. I restringimenti interesseranno via Dalla Chiesa (direzione mare) e via Flaminia (lato mare, tra i civici 80 e 70).

Per facilitare la circolazione, è stata predisposta segnaletica per i percorsi alternativi in direzione monte/autostrada, consigliando via Settembrini, via Pascoli, via Tripoli e via Flaminia Conca.

Il progetto da 300mila euro, affidato alla società Anthea, prevede una rotatoria più ampia, con aiuola verde centrale e struttura decorativa in metallo, nuova illuminazione, asfalto resistente e percorsi ciclabili e pedonali migliorati.