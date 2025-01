Missione a Roma per la piscina: "Costi lievitati a 1,8 milioni"

La nuova piscina di Novafeltria ’muove’ le sue prime bracciate. Gli assessori Monia Amadei (urbanistica) e Fabio Pandolfi (lavori pubblici) sono stati in missione a Roma dove hanno incontrato gli ingegneri del Dipartimento Sport per affrontare le questioni tecniche relative alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà a Novafeltria nell’area dell’ex stadio comunale. "A breve presenteremo il progetto esecutivo, poi sarà indetta la gara", spiega Amadei.

Coperta, con due vasche da 25 metri, la nuova piscina nel progetto iniziale approvato in consiglio comunale nel 2023 sarebbe costata 1,1 milioni. Ma l’aumento dei prezzi e i correttivi richiesti dal Coni (ad esempio gli arredi) hanno fatto lievitare i costi a 1,8 milioni. Di questi, spiega ancora la Amadei, "700mila euro sono finanziati dal band Sport e salute. Per i restanti 1,1 milioni sarà acceso un mutuo con il credito sportivo (e le relative agevolazioni), in attesa di un altro finanziamento che ci permetterebbe di ridurre il mutuo".

L’attuale piscina resterà attiva fino alla realizzazione del nuovo impianto, poi verrà demolita a spese della Provincia di Rimini e diventerà un parco. "È un progetto molto importante a cui teniamo moltissimo – conclude la Amadei - Lo stiamo seguendo passo dopo passo in collaborazione con la Provincia. La nuova piscina coinvolge non solo Novafeltria ma tutta la Valmarecchia: sarà l’unica al coperto fino a Rimini".

m.c.