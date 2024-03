Mondo Convenienza a caccia di rinforzi

Più di 35 anni di attività, 3.500 collaboratori, oltre40 punti vendita e altrettanti hub logistici sparsi da nord a sud. I numeri di Mondo Convenienza, l’azienda specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e di complementi d’arredo, ne hanno fatto un punto di riferimento per milioni di famiglie italiane. Nel nostro territorio sono presenti lo showroom di Rimini, in via Pomposa e il magazzino a Taverna di Monte Colombo. Si sta cercando personale per entrambe le strutture. "Siamo alla ricerca di persone dinamiche e pronte a mettersi in gioco", si legge sul sito aziendale. Nella sezione ‘Lavora con noi’ troviamo le inserzioni per le varie sedi. Nella struttura di Monte Colombo serve un manager di deposito-capo turno. La figura ideale ha diploma di scuola superiore, esperienza in depositi di medie o grandi dimensioni e competenze trasversali dettagliatamente elencate nell’inserzione. Il candidato che sarà scelto avrà un contratto a tempo pieno e svolgerà un periodo di formazione totalmente retribuita, volta alla piena acquisizione delle competenze di ruolo. Viene richiesta la disponibilità al lavoro su turni dal lunedì al sabato (a rotazione la domenica) per un totale di 40 ore settimanali. Per lo showroom di Rimini servono invece addetti alle vendite (anche appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99) che siano in grado di creare proposte di arredo con l’ausilio di software di progettazione grafica. Si propone contratto part time con una fase iniziale di formazione full time, retribuita, di alcune settimane. Tutti gli annunci sono rivolti ad ambosessi. Per verificare i dettagli delle singole posizioni e per inviare il proprio curriculum occorre collegarsi al link https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/ dov’è possibile anche inviare candidature spontanee.