Morandi: "Ricomincio da Rimini"

di Rosalba Corti

Gianni Morandi, presentatosi con una scopa simile a quella utilizzata per spazzare vie le rose e le polemiche dal palco del Teatro Ariston, ha raccontato non senza grande emozione, la nascita del nuovo album Evviva! e dell’imminente tour che partirà da Rimini il 10 marzo alle ore 21, all’Rds Stadium. Ha scelto la Romagna il Gianni nazionale e come portatore sano di allegria, titolo di una sua celebre canzone, s’appresta ora a salire sul palco del palazzetto Rds di Rimini con tutto l’entusiasmo di cui è capace e portando oltre i suoi vecchi brani anche il nuovo album Evviva. La colonna portante della musica italiana ieri, alla presentazione del tour, ha raccontato come appunto il 10 marzo, abbia scelto di partire proprio dalla sua Romagna, che l’anno scorso a Ferragosto l’ha consacrato sul palco di Deejay on stage di Riccione come ’Mito Vivente’, col tour Go Gianni go!.

"Mi esibirò con una band fantastica – racconta Morandi –, con cui mi sono trovato molto bene e con cui ho fatto delle prove bellissime. Sono ottimi musicisti, giovani e bravi. Ho davvero tanta voglia di fare questo viaggio attraverso l’Italia. È bellissimo poter tornare in mezzo alla gente, per me è la parte più bella dell’essere un cantante. Alcuni amano l’aspetto creativo, io invece cantare con le persone, emozionarle ed emozionarmi".

Per la data di Rimini non si sa ancora se ci saranno ospiti, ma è certo che il nostro eroe non mancherà di stupirci. La scaletta infatti è ricca di sorprese e lo spettacolo che porterà nei palasport avrà una band di tredici persone che daranno una dimensione sonora inedita, poi, nel bel bezzo di un concerto che durerà davvero tanto, si ritaglierà uno spazio unico e speciale dove eseguirà un paio di brani cercando di creare momenti di intimità con voce e chitarra. Brani nuovi, canzoni che non potrà non mettere e che ha cercato di pescare dal suo repertorio tra il 1962 e il 2023, tra circa 540 canzoni. Reduce dal rinnovato successo della sua presenza costante al festival di Sanremo 2023 con Amadeus e dal suo duetto con Sangiovanni in Fatti rimandare dalla mamma, l’artista di Monghidoro, ha voluto partire proprio dalla Romagna e in particolare da Rimini, perchè in riviera ha avuto i suoi primi consensi e già negli anni ’60 e ’70 faceva tappa fissa in quel di Riccione, da dove la sua carriera sarebbe poi decollata. "Io amo Riccione", disse l’anno scorso per Deejay on stage "nel 1958 cantai in un caffè concerto, avevo 13 anni e il mio racconto musicale è fortemente legato alla Romagna".