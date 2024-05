Infezione mal curata: Maria trovata morta nella roulotte a Santarcangelo

Santarcangelo, 7 maggio 2024 - Tragedia nella notte a Santarcangelo. Una donna è morta in una roulotte di via Ceccarino, vicino al fiume Marecchia, dove viveva con il compagno. A dare l'allarme è stato proprio l'uomo che ha subito chiamato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale. Secondo un primo esame della salma il decesso sarebbe stato causato da un'infezione mal curata, in seguito alla ferita a una gamba.

La donna era stata anche in ospedale per le cure, ma poi quando il dolore si era riacutizzato avrebbe rifiutato un nuovo ricovero.

I militari stanno ricostruendo l'intera vicenda. Hanno sentito il compagno e alcuni degli amici di 'Maria'. Così tutti chiamavano la donna, ma nella roulotte non sono stati trovati documenti.