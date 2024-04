Moto incontro in memoria del Sic

Le giornate di sabato e domenica saranno all’insegna dei motori al Misano world circuit Marco Simoncelli di Misano. Il Moto club Misano ha organizzato il Moto incontro del Sic 58, appuntamento tradizionale in memoria del campione corianese. Si parte sabato pomeriggio fin dalle 14 con il ritrovo nella Square del Misano World Circuit. Alle 16 gli iscritti si trasferiranno in strada per raggiungere la Casa Marco Simoncelli a Sant’Andrea in Besanigo e salutare i ragazzi accolti nella casa. Nel tardo pomeriggio ritrovo alla fiamma del Sic Dainese con le autorità del Comune di Coriano per l’accensione straordinaria della fiamma. Domenica ritrovo dalle 8 sempre al Mwc, e alle 11 giro turistico sulle strade della riviera romagnola, per poi essere accolti dagli organizzatori dell’Eicma in circuito per la parata in pista.