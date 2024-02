MystFest, ecco il bando per partecipare al concorso

È online da lunedì sul sito mystfest.com il bando del 51° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il concorso letterario nato nel 1973 dedicato alle opere inedite di genere giallo e noir. Il concorso, che si svolge come sempre in collaborazione con Il Giallo Mondadori, annovera tra i suoi partecipanti alcuni dei più grandi scrittori di genere di fama internazionale come Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli. Dal 1981 al Premio Gran Giallo città di Cattolica si affianca il MystFest, lo storico festival del giallo che quest’anno si svolgerà dal 24 al 30 giugno, una settimana di eventi che trasformeranno ancora una volta Cattolica nella capitale del mistero e del noir. Sono stati 209 i lavori in gara nel 2023, alcuni di questi scritti a quattro mani. Chi desidera partecipare ha tempo fino a lunedì 13 maggio e trova tutte le informazioni sul sito mystfest.com. Il racconto vincitore sarà proclamato proprio durante il MystFest e sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori. Da sempre la giuria del Premio è composta da star del giallo e l’edizione di quest’anno vede due nuovi ingressi, che aumentano la presenza femminile: Gabriella Genisi e Barbara Perna. Le due scrittrici si aggiungono a Piergiorgio Nicolazzini, Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, Franco Forte e Simonetta Salvetti.