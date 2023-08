Negozio di frutta non in regola: la multa è salata

Autisti e venditori di frutta irregolari: scattano le sanzioni dei carabinieri. Raffica di controlli, nei giorni scorsi, ad opera dei militari della compagnia della Perla Verde e del Nas di Bologna. Nel mirino sono finiti negozi e locali riccionesi ma anche i parchi di divertimento, nei quali sono stato compiuti accertamenti per verificare la salubrità dei servizi offerti al pubblico, nonché il rispetto delle norme che regolamentano la catena di conservazione e distribuzione degli alimenti. Impeccabile è risultato, al termine dei controlli, il parco Aquafan, le cui numerose piscine e le relative strutture accessorie rispettano perfettamente le norme. In regola anche il ristorante presente all’interno della struttura tematica controllata. Molto meno irreprensibile, invece, si è rivelato un negozio di ortofrutta di Riccione, al quale i carabinieri hanno elevato diverse sanzioni amministrative per oltre 4mila euro, a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate all’interno e per le quali è stata anche interessata l’Ausl Romagna, oltre alla totale assenza di chiara tracciabilità dei prodotti freschi sfusi esposti in vendita e alla mancata predisposizione del manuale di autocontrollo Haccp. Il negozio, inoltre, è stato segnalato dai carabinieri per occupazione abusiva del suolo pubblico, visto lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli all’esterno, sul passaggio pedonale, senza alcuna autorizzazione.

I militari dell’Arma hanno inoltre sottoposto a controllo anche due pullman, adibiti a navette per il trasporto di giovani nelle discoteche. Multati entrambi gli autisti, poiché non in regola con i requisiti previsti dalle necessarie licenze. Uno dei due conducenti, un 33enne italiano, oltre ad essere stato sanzionato per mancanze riguardo ai previsti equipaggiamenti a bordo, tra cui gli estintori non revisionati e le cassette di pronto soccorso scadute, si era messo al volante senza aver osservato il periodo di riposo obbligatori per legge. La patente dell’instancabile autista è stata ritirata, mentre l’altro conducente – un 64enne italiano – non era in possesso delle autorizzazioni per il servizio di noleggio: per questo motivo è stata ritirata la carta di circolazione del mezzo, che è stato sottoposto a fermo amministrativo.