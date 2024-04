NOI RIMINESI

A Rimini aumenta la tassa rifiuti del 4 per cento: l’ennesima bella notizia per le famiglie. E il Comune come si giustifica? Dicendo: "Abbiamo limitato i danni". Quindi dovremmo pure ringraziarli? La verità è che abbiamo un servizio di raccolta dei rifiuti vergognoso. Nella mia azienda dovrebbero passare due volte a settimana, cosa che non fanno. Devo sempre telefonare io. La risposta? "Faccio la segnalazione". Ma poi tutto rimane come prima. Con un servizio riorganizzato la tassa dei rifiuti calerebbe sicuramente.

Riccardo Ducci