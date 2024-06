Nomadi accampati sulla via Emilia

Nomadi ancora accampati (per l’ennesima volta) nella zona artigianale di Santarcangelo, lungo la via Emilia. È stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale, chiamati da alcuni residenti della zona, per allontanare il gruppo di carovane che aveva – letteralmente – occupato l’area. Quando i vigili sono arrivati sul posto, hanno trovato panni stesi e gente che cucinava all’aperto. Le solite scene con cui sono costretti a convivere da alcuni anni residenti e operatori della zona artigianale lungo la via Emilia, anche se per fortuna gli episodi nel tempo sono calati nettamente.