I locali in spiaggia ‘spengono’ la notte: "Feste pomeridiane la nuova moda"

Notti corte e beach party pomeridiani. "Noi lo facciamo da anni, ma anche gli altri locali sulla spiaggia si stanno adeguando" ci dice Mauro Bianchi, direttore del Samsara Beach in zona Marano. Quello dei dj e dei party nel tardo pomeriggio sulla sabbia è un tratto distintivo dei locali, ma quest’anno la tendenza si allargherà sempre più. "Altri, la stagione scorsa, hanno iniziato a seguire la strada del party nel tardo pomeriggio o pre-serale, in zona aperitivo. Per la stagione in partenza si stanno attrezzando in questo senso". L’estate in spiaggia con musica e intrattenimento è in partenza.

Il Samsara ha inaugurato la stagione a Pasqua, e da allora apre nei fine settimana con i beach party pomeridiani: "Saremo operativi tutti i giorni dal ponte del 2 giugno". Sempre al Marano, il Mojito ha già aperto, mentre Opera e Hyper beach sono ai nastri di partenza: ancora pochi giorni e partirà l’estate del Marano. Ma al contrario di quanto accadeva la scorsa estate, la notte sarà ‘corta’. Questo perché un anno fa nei fine settimana la musica dei locali poteva arrivare alle 2.30 nella notte, mentre quest’anno il nuovo regolamento voluto dall’amministrazione comunale mette un freno alla musica. L’intrattenimento con dj, esibizioni live o karaoke non potrà superare l’una di notte, solo la musica di sottofondo potrà arrivare alle 2, ma sul sottofondo in municipio ci hanno tenuto a essere chiari: la potranno sentire solo i clienti perché fuori dal locale il rumore non dovrà sentirsi.

Non avranno vita facile i vocalist, categoria che da alcuni anni a questa parte incontra poca simpatia nei regolamenti comunali. Potranno impugnare il microfono tra le 18 e le 21,30. Nuove regole che potrebbero cambiare l’offerta in spiaggia con un divertimento anticipato. Se al Samsara lo fanno da anni, per Mauro Bianchi, presidente del Consorzio Riccione intrattenimento, "quest’anno assisteremo a un’offerta centrata sul pre-serale. L’Hyper Beach aveva già fatto eventi di questo tipo e proseguirà, anche il Mojito si era mosso su questa strada". Oltre al Marano, ad avere voglia di estate c’è la zona sud. Il Flamingo al bagno 45 è un locale ormai storico. A due passi, zona 44, aprirà Aria beach, una realtà che per come si presenta in rete punta molto sull’aperitivo nel tardo pomeriggio e sui party serali. E la notte? Cna si è già lamentata della scelta del Comune di rivedere gli orari. Con i chiringuito che chiuderanno a mezzanotte e 30 minuti (mezz’ora in più rispetto a un anno fa) restano le discoteche in collina per fare l’alba.

Andrea Oliva