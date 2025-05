Ecco l’estate in cui tutto accade. Suoni, parole, visioni e corpi tra le pagine di un romanzo vivo

Rimini apre le porte all’estate 2025 con un cartellone che è un vero romanzo da vivere, pagina dopo pagina. Sono 250 gli appuntamenti che da maggio a settembre trasformeranno la città in un palcoscenico continuo, tra cultura, musica, tradizione e spettacolo. Un’estate che ha un filo conduttore ben preciso: Rimini, come l’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli che, proprio 40 anni fa, consacrava la città a icona letteraria di un’Italia in mutazione. Oggi quell’immaginario torna protagonista in una celebrazione diffusa, tra concerti, incontri, mostre e teatro, restituendo alla città il fascino turbolento e visionario degli anni ’80.

A rendere ancora più vivace questo grande affresco, i nomi dei protagonisti della scena musicale e culturale italiana e internazionale. Tra i più attesi Fedez e Olly, che apriranno la Notte Rosa il 20 giugno sul palco del RDS Summer Festival. Al loro fianco, gli speaker Rossella Brescia, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, voci iconiche della radio. L’11 luglio, Piazzale Kennedy si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con il live degli Eiffel 65, protagonisti assoluti della dance anni ’90.

Tra i momenti più simbolici del palinsesto, il concerto dei CCCP – Fedeli alla linea, previsto per il 24 luglio, che sarà il cuore pulsante dell’omaggio a Tondelli. La storica band emiliana, icona del post-punk italiano e simbolo della controcultura di quegli anni, porterà sul palco lo spirito radicale e visionario degli Ottanta. Un evento che fonde musica, memoria e significati politici e culturali, coerentemente con l’intento dell’estate riminese di far rivivere l’anima di un’epoca.

Non solo pop e alternative, ma anche la profondità della canzone d’autore con Enrico Ruggeri, protagonista di un doppio appuntamento tra musica e parole, e Vasco Brondi, che il 29 luglio proporrà Rimini come Hollywood, tra suoni e letture. Il 29 agosto chiuderà idealmente il viaggio sonoro degli anni ’80 Midge Ure, voce degli Ultravox e figura chiave di quella decade musicale.

Sul fronte culturale, la città accoglie i nomi di spicco della narrativa e del giornalismo come Marco Missiroli, Veronica Raimo, Francesca Mannocchi, Enrico Brizzi, Stefano Massini, Daniele Mencarelli, Annie Cohen-Solal e Stefano Nazzi, protagonisti di rassegne e incontri che offriranno riflessioni profonde sui temi più attuali, dalla memoria collettiva alla giustizia sociale.

Spazio anche alle nuove tendenze e ai linguaggi digitali con RiminiWow (1-2 agosto), dedicato agli idoli social delle nuove generazioni, e alla creatività visiva con Cartoon Club, che quest’anno rende omaggio a Milo Manara e celebra Superman con mostre e installazioni spettacolari.

Accanto alla cultura, Rimini non rinuncia alla tradizione e allo sport. Dalla Liscio Street Parade alla Notte rosa, anticipata al terzo weekend di giugno per la sua ventesima edizione, fino a Rimini Wellness, Sandrimini con Carlton Myers e i grandi eventi al Rimini Beach Arena, ogni angolo della città sarà animato.

Come ha dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad, "Rimini è come il blues: dentro c’è tutto". E in questa estate 2025, dentro c’è davvero tutto: la memoria e il futuro, il ritmo e la riflessione, il divertimento e la letteratura. Un’estate che parla in tutte le lingue dell’immaginario.

Federico Tommasini