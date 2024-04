Notte rosa, online l’avviso per l’Info point

Sul sito web del Comune di Rimini è stato pubblicato il bando rivolto ai soggetti interessati a realizzare presidi e appositi spazi (info-point) personalizzati per veicolare la propria immagine e quella del proprio marchio in occasione dell’evento Notte Rosa, che si terrà dal 5 al 7 luglio e che metterà al centro la dimensione del ballo in mille forme ed accezioni, all’insegna del claim ‘Weekend Dance’. Chi fosse interessato ad allestire uno spazio a Rimini in occasione dell’evento più mediatico dell’estate, potrà utilizzarlo non per la vendita di prodotti, ma solo per l’attività promozionale e pubblicitaria, inclusa la distribuzione gratuita di prodotti omaggio. Il costo dello spazio varia in base alle dimensioni: 2mila euro fino ad un massimo di 25 metri quadrati, 3mila euro fino a 50 metri quadrati, 5.000 euro sopra i 50 metri quadrati. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 giugno .