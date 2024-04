Nuova rotatoria a Raibano. Fermata del bus in viale San Leo

La viabilità, a partire dalla nuova rotatoria in progettazione all’incrocio tra i viali dell’Ecologia e Gradara, a Raibano, nonché la mappatura, il monitoraggio e la pulizia dei fossati delle aree pubbliche, per evitare allagamenti con le bombe d’acqua. Sono gli argomenti che mercoledì sera sono stati oggetto dell’incontro #riccionepartecipa che la giunta Angelini ha tenuto nell’affollato centro di quartiere di viale Arezzo per confrontarsi con i residenti di Riccione Due, Villaggio Papini e Tre Villaggi.

Occasione per annunciare pure il rifacimento degli asfalti, a partire da viale Gradara, che sostiene il traffico di mezzi pesanti. La spesa è di 400mila euro. In attesa della realizzazione della rotatoria, l’incrocio tra i viali Gradara e dell’Ecologia, frequentato dai mezzi diretti all’inceneritore, è stato messo in sicurezza, posizionando dei new jersey che eviteranno di far urtare i Tir contro un palazzo al crocevia. Questo punto sarà messo ancor più in sicurezza acquisendo un’area. In fase di valutazione un’altra rotatoria tra i viali Arezzo, Reggio e Volterra. Su richiesta dei residenti della zona, intanto, in viale San Leo a Raibano è stata attivata una nuova fermata del bus, mentre in viale Ascoli Piceno all’incrocio con viale Raibano sarà installato un autovelox.

In particolare i parcheggi che scarseggiano, oltre che la programmazione estiva, l’altra sera sono stati oggetto dell’incontro che l’associazione di viale Tasso ha tenuto con una ventina di associati.

Nives Concolino