Al Parco di Laiala una nuova stazione di monitoraggio consentirà di tenere sotto controllo la qualità dell’aria e di valutarla giorno per giorno. Lo fa sapere la segreteria di Stato al Territorio. "Una stazione a fondo urbano – spiegano – dotata degli analizzatori di polveri sottili, in grado di misurare il particolato Pm2,5 e Pm10, corredata da un analizzatore di ossidi di azoto e di ozono". I dati rilevati verranno raccolti dal computer presente all’interno della stazione e trasferiti al sistema informatico centrale dell’Ufficio Prevenzione ambiente e vigilanza del territorio, per procedere alla conseguente elaborazione e alla pubblicazione dei dati sul sito dell’Upav. Successivamente, saranno sottposti a valutazione i filtri di campionamento delle polveri, per analizzare la presenza di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici".