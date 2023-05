Nuove banchine con verde e ciclabili Va in porto il progetto da 1,8 milioni

Un milione e 800mila euro per lanciare l’idea del nuovo porto di Riccione. Il progetto risale al 2021, con la precedente amministrazione, "ma è stato oggetto di osservazioni da parte degli operatori del porto perché le scelte progettuali adottate contrastavano con le attività e l’ormeggio – premette l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola –. Pertanto abbiamo incaricato i tecnici comunali di procedere alla revisione del progetto mantenendo inalterate le attuali quote delle banchine". Fissato il primo paletto per smarcarsi dal lavoro fatto dalla giunta precedente, ecco come prenderà vita il nuovo porto canale di Riccione. L’intervento che viene appaltato in questa fase riguarda le banchine nel tratto compreso tra i ponti di viale Dante e quello di viale D’Annunzio. Le modifiche maggior si vedranno sul lato di viale Bellini. Qui le banchine verranno rifatte, ma manterranno l’altezza attuale per consentire il mantenimento degli ormeggi. Per essere messe in sicurezza stando alle previsioni delle piene del Rio Melo dovrebbero alzarsi. I tecnici hanno trovato una soluzione per garantire la sicurezza e al medesimo momento offrire un lungo canale verde, con sedute e percorribile a piedi e in bicicletta. Nella parte verde verrà inglobata la costruzione di un muretto per la messa in sicurezza idraulica del canale. Apparirà un elemento estetico, dove sedersi guardando le imbarcazioni. La revisione della banchina e di viale Bellini porterà la strada ad essere a una corsia senza parcheggi, tranne alcune aree per lo scarico delle merci. Verrà rifatto anche il marciapiede a ridosso delle palazzine. Di fatto la ciclabile occuperà lo spazio oggi utilizzato dalle auto, ma questo libererà spazio su viale Parini visto che la ciclabile correrà su un solo lato del canale. In viale Parini la viabilità non cambierà, ma a essere modificati saranno gli arredi, seguendo l’estetica di viale Bellini e riprendendo quella dei lungomari. "Passiamo dalle parole ai fatti – spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Simone Imola e all’Urbanistica Christian Andruccioli –. Questo intervento rappresenta il primo atto della riqualificazione del porto canale". L’inizio dei lavori è previsto a ottobre.

Andrea Oliva