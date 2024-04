Nuovo Astoria, via ai lavori all’ex cinema

Verso la rigenerazione dell’ex Cinema Astoria di Rimini: partono la prossima settimana i lavori per la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale dell’edificio, luogo storico della città. Si tratta del primo stralcio di interventi, per un investimento da 500.000 euro, che proseguiranno nell’ambito di "un’operazione di riqualificazione pluriennale, avviata dall’amministrazione comunale nel 2015- spiegano dal palazzo comunale- per rendere nuovamente fruibili e accessibili tutti gli spazi interni dell’edificio". In particolare, questa fase di lavori, che avrà una durata di sei mesi, riguarda la messa in sicurezza e adeguamento degli impianti, e che, in parallelo, "mira a consolidare la trasformazione già in atto dell’ex Cinema Astoria in un vero e proprio hub sociale e culturale del territorio".