Riccione (Rimini), 2 aprile 2019 - Dal marsupio di mamma Magda spunta una testolina. E' nato al parco di Oltremare a Riccione un piccolo wallaby. Oggi il cucciolo cresce a vista d'occhio e sarà visibile al pubblico già da sabato, quando il parco riaprirà al pubblico. Nell'area tematica Australia sta crescendo il piccolo wallaby dal collo rosso, una specie che ricorda i più grandi canguri. La nascita è stata una vera sorpresa.

Le femmine di wallaby incinta non mostrano il caratteristico pancione, come la gran parte dei mammiferi. I wallaby vengono al mondo piccolissimi, e dopo la nascita si arrampicano da soli fino al marsupio della madre. Solo dopo due mesi iniziano a mettere la testina fuori dal marsupio. E al compimento del terzo mese lasciano il marsupio anche se fino a un di vita continuano a utilizzare il marsupio materno per trovarvi protezione. Per il momento mamma Magda può continuare ad accarezzare il marsupio con le zampette.