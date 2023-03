Ombrelloni già aperti in spiaggia "A Rimini giochiamo d’anticipo"

Spiaggia aperta a marzo: si può fare. Ieri, complice la bella giornata di sole, al bagno 26 avevano preparato perfino ombrelloni e lettini. Tanti riminesi ne hanno approfittato per alcune ore di relax e tintarella fuori stagione. Aperto anche il bar ristorante dello stabilimento. E tra i primi clienti della stagione c’era ieri anche il sindaco. "Ci eravamo lasciati in spiaggia il 2 novembre – dice Jamil Sadegholvaad – e ci ritroviamo il 4 marzo. A Rimini si può! Che questa bella giornata di sole in spiaggia possa essere di buon auspicio per tutta Rimini e per tutto il settore turistico!".

Se l’apertura già ora del bagno 26 non è stata una sorpresa, la novità è che quest’anno non sarà l’unico stabilimento a inaugurare in anticipo la stagione. "Diversi colleghi – assicurano Fabrizio e Gabriele Pagliarani, titolari del bagno 26 – hanno deciso di fare lo stesso e di mettere a disposizione stabilimenti, bar e ristoranti di spiaggia già da queste settimane". Alcuni locali, come il Battigia 46 e il ristorante al 42, solo per citarne alcuni, presto saranno pienamente operativi. Pronti in anticipo, e non solo in cucina. "Alcuni stabilimenti, a Marina centro e anche in altre zone – continua Fabrizio Pagliarani, che è anche presidente dei bagnini di Confesercenti – stanno già lavorando per rendere la spiaggia fruibile nelle prossime settimane, campi sportivi compresi. E’ un’occasione da cogliere, condizioni meteo permettendo: il nuovo lungomare infatti attrae riminesi e turisti anche in inverno. Le palestre all’aperto, così come il campo da pallacanestro in piazza Tripoli, sono utilizzati praticamente tutti i giorni, quando il tempo lo consente".

La voglia di sole dopo le ultime settimane di maltempo, ha spinto ieri tante persone in spiaggia a caccia di un po’ sole. "La strada è questa – conclude Pagliarani – Considerando anche come il clima sta cambiando, la spiaggia a Rimini può davvero diventare una risorsa preziosa, un luogo da vivere non più solo durante la stagione estiva ma per tutto l’anno".