Rimini, 21 novembre 2021 – Omicidio alla fermata dell’autobus davanti alla stazione (FOTO). La tragedia questa sera intorno alle 19,30. Un uomo, 74 anni filippino ma residente in città, è stato accoltellato, morendo dissanguato sotto gli occhi dei passanti.

Secondo una prima ricostruzione il suo aggressore sarebbe arrivato dal parcheggio della stazione verso la fermata dell'autobus. Qui si trovava la vittima che sarebbe stata raggiunta alle spalle, forse mentre era in piedi vicino al palo della fermata. Un fendente gli avrebbe reciso la carotide senza dargli scampo.

L'aggressore è stato visto scappare verso il porto canale in bicicletta, non è chiaro se della stessa vittima o meno, come invece era emerso in un primo momento. La polizia ha allertato anche i vigili del fuoco per aprire i cassonetti della stazione per cercare probabilmente l'arma del delitto, un coltello o un punteruolo. Sul posto il pm di turno Luigi Sgambati e il medico legale. Indaga la squadra mobile della Questura di Rimini.

L'uomo dopo l'aggressione si sarebbe accasciato per poi cadere a terra. Secondo quanto si sta ricostruendo in questi minuti diverse persone passavano ma non avrebbero dato subito l'allarme. Ci sarebbero diversi testimoni che la polizia sentirà nelle prossime ore. Un mistero resta il movente.





