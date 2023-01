Operaio ferito abbandonato in ospedale

Era stato scaricato nei giorni scorsi davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Infermi. Ferito. A seguito di una caduta da alcuni metri che l’operaio, un rumeno di 39 anni, avrebbe rimediato lavorando in un cantiere edile della provincia. Scaricato e abbandonato alle cure dei sanitari, che successivamente ne hanno disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena, dove ancora si trova in osservazione, ma fuori pericolo di vita, con una frattura alla clavicola. Più inquietante però sarebbe il motivo per cui l’operaio ferito è stato abbandonato all’ospedale. Subito dopo l’episodio sono scattate le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, che hanno ipotizzzato l’ombra del lavoro nero dietro a quanto accaduto. Sul caso la Procura ha già aperto un’inchiesta e Roberto Casanova, segretario della Filca Cisl Romagna, si dice "sbigottito dalla mancanza di umanità per quello che è successo al ragazzo rumeno abbandonato davanti all’Ospedale Infermi probabilmente per non incorrere in conseguenze penali a carico del datore di lavoro che lo aveva assunto irregolarmente. Questo dimostra il connubio tra lavoro irregolare ed infortuni".