Turisti bloccati in Yemen, infermiera di Riccione in vacanza: “Sto bene, torno a casa”

Rimini, 5 maggio 2024 – Bloccati nel paradiso di Socotra, l’isola dello Yemen dove negli ultimi giorni si trova un gruppo di italiani tra cui è presente una giovane riccionese, Melissa Giovanardi. Il gruppo di turisti era arrivato in Yemen con un volo da Abu Dhabi, ma le fibrillazioni nello stato della penisola araba dove è in atto da anni ormai un conflitto civile, hanno portato alla cancellazione del volo di ritorno lasciando gli italiani in attesa della riprogrammazione di un nuovo volo. Non ci sono conflitti sull’isola, ma la vicenda è stata attentamente seguita dalla Farnesina vista la situazione yemenita. Non è la prima volta che Socotra diventa un problema per i turisti italiani. I pacchetti viaggio continuano a essere venduti nonostante la destinazione sia esplicitamente sconsigliata sul sito dell’Unità di Crisi ‘Viaggiare Sicuri’. Inoltre in Yemen l’ambasciata d’Italia, come molte altre, non è operativa dal 2015 per motivi di sicurezza.

"La situazione è stata monitorata con la massima attenzione sin dalla diffusione della notizia che un gruppo di 31 italiani si trovasse bloccato sull’isola, a seguito delle difficoltà di rientro causate dalla guerra civile in corso - spiega la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo -. Si conferma che tra i cittadini italiani presenti sull’isola di Socotra, nello Yemen, vi è anche una residente di Riccione. Il governo italiano, attraverso la Farnesina, ha attivato immediatamente tutte le procedure di assistenza necessarie". La giovane turista riccionese negli ultimi giorni è rimasta in contatto con amici e famigliari rassicurandoli sulla situazione sua e del gruppo. Attraverso una storia su Instagram ha raccontato che "non c’è alcuna guerra a Socotra e non siamo prigionieri di guerra". Il gruppo di italiani ha ricevuto sostegno dalla popolazione locale. "Le persone qui sono fantastiche", proseguiva la storia sul social, "non hanno fatto altro che aiutarci e starci vicino in questi ultimi giorni. Ci procurano tutto ciò di cui abbiamo bisogno e ci stanno ospitando a loro spese".

Sempre la deputata Colombo sottolineava ieri come "l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi sta collaborando con la compagnia aerea per facilitare la ripresa dei voli, prevista per il 5 maggio”. Inoltre "ho personalmente contattato la famiglia della cittadina di Riccione per offrire rassicurazioni sull’impegno della Farnesina. Posso confermare che tutti i membri del gruppo si trovano in buone condizioni di salute e sono assistiti con la massima cura". Nella giornata di ieri la situazione si è ulteriormente chiarita. "Ho contattato il ministro degli esteri Antonio Tajani avendo la conferma che questa mattina è fissato il volo di ritorno del gruppo di turisti italiani" precisa la senatrice di Fratelli d’Italia, Mimma Spinelli.