Padre Enzo Bianchi risponde ai dubbi della generazione Z

Cos’è credibile per un ragazzo cresciuto in una società laica, liquida, con grave angoscia sul futuro e poca speranza? I giovani in cos’hanno bisogno di credere? La religione gioca o no un ruolo rilevante nella costruzione dell’identità adulta di un giovane della generazione Z? e ancora: "La Chiesa ha sempre letto i segni dei tempi con una saggia "lentezza", ma oggi tutto evolve molto velocemente: come possiamo essere testimoni efficaci in questo contesto? Sono alcune delle domande alle qualidomani (giovedì) sera alle 21 nella chiesa di San Giuseppe, in viale Bramante, 2 (angolo viale Torino) risponderà padre Enzo Bianchi, monaco e saggista, fondatore della Comunità monastica di Bose. La serata dal tema: "Come leggere la sete di Dio nella generazione Z dei nativi digitali", organizzata dal Punto Giovane di Riccione, oltre che in presenza, si potrà seguire online sul canale YouTube di Pregaudio, dove rimarrà a disposizione di chiunque desideri visionarla in un secondo momento.