Pale eoliche a Rimini: il dibattito tra paesaggio e energia pulita

Sono abbastanza combattuto sulla questione delle pale eoliche a largo di Rimini – spiega Corrado Morandi –. Paesaggisticamente non sono di certo un bel vedere, però sono utili e questo è innegabile. Deturperebbero un paesaggio sia che fossero posate in montagna che nel mare come da noi. Una cosa è certa, soprattutto di questi tempi, occorre cambiare il sistema per produrre energia.

Ponderando la scelta, la produzione di energia pulita è la cosa più importante per Morandi. "Le pale non si possono mascherare, se vengono erette lì dovremo farci l’abitudine, magari si potrebbero allontanare un po’ di più dalla costa, solo quello. Bisogna invece pensare all’energia nuova e a quel che di positivo verrà a crearsi con le pale eoliche".