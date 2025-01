Palpeggia una minore: 31enne nei guai

Prima avrebbe attirato l’attenzione della propria vittima, una giovane turista toscana di 17 anni, intimorendola raccontandole che la zona di Rimini in cui si trovava non sarebbe stata sicura. Poi, una volta avvicinata la ragazza, si sarebbe abbassato i pantaloni e le mutande mostrando la propria virilità, per poi avvicinare la giovane ed abbracciarla con forza. Nudo dalla cinta in giù, l’uomo, un pesarese residente nel riminese di 31 anni, non si sarebbe fermato qui, ma avrebbe anche palpeggiato la giovane infilandole una mano sotto la gonna per toccarla anche nelle parti più intime. Il tutto prima di allontanarsi di corsa e poi a bordo di una bicicletta inseguito dalle urla della propria vittima e delle altre amiche presenti.

È questa la ricostruzione di un soggiorno da incubo in riviera per la turista caduta nella rete dell’esibizionista il 6 luglio scorso, quando la stessa ragazzina non ancora maggiorenne, denunciò l’accaduto alla polizia, con indagini poi condotte dalla squadra mobile di Rimini. Le indagini, condotte sotto il coordinamento del pm Luca Bertuzzi (in foto), avevano poi portato ad individuare il 31enne responsabile delle molestie sessuali.

Ora, nei confronti dell’uomo è dunque arrivata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura, con tanto di fissazione dell’udienza preliminare, che sarà celebrata davanti al gup Raffaella Ceccarelli il prossimo 25 marzo, quando il giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno – e nel caso con quale rito – il 31enne difeso dall’avvocato Marco Genghini, ora accusato di violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima al momento delle molestie non aveva ancora raggiunto la maggiore età.