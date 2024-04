Parcheggio in piazza Mercato, all’asta concessioni per 17 posti

Il Comune di Cattolica ha indetto un bando per concedere, per singole concessioni d’uso, ben 17 posti auto del parcheggio al secondo piano interrato del complesso immobiliare di Piazza Mercato (ingresso da via Milazzo). Tutti gli interessati potranno presentare la propria offerta economica entro le ore 12 del 3 maggio 2024, all’ufficio protocollo del Comune. Base d’asta pari a 800 euro per ogni anno, oltre iva di legge ed oneri condominiali e tributari di competenza. "La concessione sarà aggiudicata a mezzo di "offerta più alta" – spiega l’amministrazione comunale – in caso di parità, verranno preferiti i soggetti con disabilità certificata che avranno la preferenza nella scelta dei posteggi. È possibile presentare una sola offerta per nucleo famigliare". Un importante affare per l’ente pubblico anche perché situato in una zona centralissima della città.

"L’obiettivo del Comune – dichiara l’Assessora al Patrimonio Claudia Gabellini – rimane quello di non alienare ulteriori stalli pubblici ma anche di far funzionare a pieno regime il parcheggio sotterraneo di piazza Mercato tramite tale asta, in attesa che gli stalli vengano affidati a un nuovo gestore". Proprio di recente è stata ripristinata via Bastioni e restaurata in superficie, in alcuni punti della pavimentazione, anche Piazza Mercato, un luogo simbolo del centro storico di Cattolica ed anello di congiunzione tra Piazza Rossevelt, piazza del municipio, e il centro storico di via Pascoli e dintorni, e piazza molto importante anche per la presenza della galleria commerciale del Mercato Coperto molto vicino. Ed ecco spiegata l’importanza anche dei posti auto interrati proprio sotto Piazza Mercato. "Per le richieste di inforazione e chiarimenti – concludere l’amministrazione comunale – contattare i nostri uffici a Palazzo Mancini o inviare mail tramite posta elettronica a protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it".

lu.pi.