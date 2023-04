Parco del mare A rischio anche i progetti privati

La sentenza della Corte di giustizia europea è una brutta tegola anche per il Parco del mare. La riqualificazione del lungomare andrà avanti, ma con l’incertezza sulle concessioni i progetti presentati dai bagnini rischiano di subire l’ennesimo stop. La situazione resta complicata pure per albergatori, gestori di bar e ristoranti che da anni attendono risposte da Palazzo Garampi. Sono una trentina in tutto i progetti dei privati per i quali il Comune ha avviato un confronto: molti riguardano i tratti di lungomare da piazzale Fellini fino a piazzale Benedetto Croce, ma ce ne sono alcuni anche per Miramare. Tutto bloccato: da chi aveva proposto di realizzare spa, paleste, parcheggi interrati, a chi si era fatto avanti per aprire nuovi locali o ampliare quelli esistenti. Una situazione di stallo che, va detto, dipende anche dagli altri enti coinvolti, a partire dalla Soprintendenza. Ma di questo passo il Parco del mare andrà avanti senza gli interventi dei privati.

